PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Rohbau und Gaststätte in Oberursel +++ versuchter Einbruch in Wohnhaus in Königstein +++ E-Scooter in Steinbach entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Rohbau

Tatort: Oberursel, Am Weißkirchener Bahnhof Tatzeit: zwischen 21.02.2025, 19:00 Uhr und 22.02.2025, 07:20 Uhr

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte zwischen 19:00 Uhr und 07:20 Uhr in eine Baustelle in der Straße "Am Weißkirchener Bahnhof" ein. Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten, fanden diese Werkzeug sowie kupferhaltige Rohre und Kabel, welche sie entwendeten. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171/62400.

Einbruch in Gaststätte

Tatort: Oberursel, Zimmersmühlenweg Tatzeit: zwischen 21.02.2025, 21:00 Uhr und 22.02.2025, 10.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Objekt. Im Inneren warfen sie mit einem Stein die Glasscheibe eines ohnehin unverschlossenen Kühlschrankes ein und entwendeten mehrere Getränkedosen. Dem Wert des Stehlgutes von ca. 50 Euro steht ein Sachschaden von ca. 2.400 Euro gegenüber. Hinweise auch hier bitte an die Polizei in Oberursel, Telefon 06171/62400.

versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Tatort: Königstein, Damaschkestraße Tatzeit: zwischen 20.02.2025, 21:45 Uhr und 21.02.2025, 07:05 Uhr

Am Tatort machten sich die Einbrecher auf der Rückseite des Hauses an einer dortigen Terrassentür zu schaffen. Die Täter überwanden hierbei gewaltsam die Gittertür, scheiterten anschließend allerdings beim Öffnen einer zweiten Tür. Hinweise bitte an die Polizei in Königstein unter Telefon 06172/1200.

Elektro-Scooter entwendet

Tatort: Steinbach, Bahnstraße Tatzeit: Freitag, 21.02.2025, zwischen 11:30 und 12:30 Uhr

Um sein Gefährt gegen Wegnahme zu schützen, sicherte der Geschädigte seinen Scooter für den Zeitraum seiner kurzen Abwesenheit mit einem Kabelschloss, das er am Fahrradständer befestigte. Dennoch wurde der schwarze E-Scooter entwendet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell