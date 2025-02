PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Auf Friedhof randaliert und Grabschmuck entwendet +++ unbefugt Grundstück betreten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Oberursel, Marktplatz, Mittwoch, 19.02.2025, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 20.02.2025, 07:00 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in Oberursel ein. Zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr schlugen die Täter ein Seitenfenster der Gaststätte am Marktplatz ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch nichts. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter 06171 6420-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Heinrich-von-Kleist-Straße, Donnerstag, 20.02.2025, 19:27 Uhr

(mf) Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Homburg ein. Die Täter konnten, gegen 19:30 Uhr, eine Terrassentür in der Heinrich-von-Kleist-Straße mittels eines unbekannten Werkzeuges so manipulieren, dass sie sich öffnen ließ. Nach Betreten des Hauses durchsuchten die Täter dieses. Augenscheinlich entwendeten sie nichts und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter 06172 120-0 entgegen.

3. Auf Friedhof randaliert und Grabschmuck entwendet, Usingen, Ortsteil Kransberg, Schloßstraße, bis Donnerstag, 20.02.2025, 14:45 Uhr

(mf) In den vergangenen Tagen randalierten Unbekannte auf einem Friedhof in Usingen-Kransberg. Sie hatten hierbei unterschiedliche Grabsteine und Liegestätten beschädigt um an Vasen, Kreuze, Staturen und Laternen zu gelangen und zu entwenden. Eine genaue Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter 06081 9208-0 entgegen.

4. Unbefugt Grundstück betreten,

Bad Homburg, Am Rabenstein, Donnerstag, 20.02.2025, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 20.02.2025, 19:37 Uhr

(mf) Zwei bislang unbekannte Täter betraten Donnerstagabend einen Garten in Bad Homburg und flüchteten bei ihrer Entdeckung. Gegen 19:30 Uhr näherten sich die Täter aus unbekannter Richtung dem Garten eines Wohnhauses in der Straße "Am Rabenstein" und betraten diesen. Ein Anwohner konnte beide Personen beobachten. Als die Männer dies bemerkten, flüchteten sie in Richtung "Am Amburger Berg".

Der Anwohner konnte die beiden Personen wie folgt beschrieben. Die erste Person war männlich, ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß. Sie trug eine dunkle Steppjacke und weiße Sneaker. Die zweite Person war ebenfalls männlich, ca. 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Die Person trug eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und dunkle Sneaker mit weißer Sohle.

Die zuständige Polizeistation in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter 06172 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell