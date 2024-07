POL-MI: Frontalzusammenstoß auf der Veltheimer Straße

Minden (ots) - Ein unbekannter Täter brach in den frühen Morgenstunden des Montags in ein Juweliergeschäft in der Bäckerstraße ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erbeutete er Uhren. Den aktuellen Ermittlungen nach schlug der Mann gegen 05:15 Uhr eine Glasscheibe des Geschäfts A&O Laufer ein und verschaffte sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Hier entwendete er aus der Schaufensterauslage sowie einer Vitrine ...

