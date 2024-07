Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Juweliergeschäft

Minden (ots)

Ein unbekannter Täter brach in den frühen Morgenstunden des Montags in ein Juweliergeschäft in der Bäckerstraße ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge erbeutete er Uhren.

Den aktuellen Ermittlungen nach schlug der Mann gegen 05:15 Uhr eine Glasscheibe des Geschäfts A&O Laufer ein und verschaffte sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Hier entwendete er aus der Schaufensterauslage sowie einer Vitrine mehrere Uhren. Bereist kurze Zeit später verließ er bereits wieder das Ladenlokal und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Wesertor. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen verliert sich hier die Spur vom Einbrecher.

Die Ermittler der Kriminalpolizei können nicht ausschließen, dass der Täter das Geschäft bereits im Vorfeld ausgespäht haben könnte. Wer bereits in den Stunden vor der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum flüchtenden Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Minden unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu kontaktieren.

