FW Hannover: Feuerwehr fällt blitzgeschädigte Douglasie

Hannover (ots)

Am gestrigen Mittwochabend musste die Feuerwehr Hannover am Uslarplatz in Hannover Bothfeld eine gewittergeschädigte Douglasie fällen. Der rund 25 Meter hohe Baum war in der vergangenen Woche durch einen Blitzeinschlag so stark beschädigt worden, dass er nun umzustürzen drohte. Hierzu kamen ein Feuerwehrkran und Höhenretter zum Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Am vergangenen Freitag (12.07.2024) sorgte Unwettertief Frieda für Starkregen und Gewitter über der Landeshauptstadt Hannover. Hierbei schlug ein Blitz in eine rund 25m hohe Douglasie am Uslarplatz in Hannover Bothfeld ein. Ein vom Eigentümer beauftragter Baumpfleger stellte am gestrigen Mittwoch fest, dass der Blitz den Baum der Länge nach gespalten hatte und er akut umsturzgefährdet war. Auch aufgrund eines in direkter Nähe liegenden Kinderspielplatzes entschied der hinzugezogene Einsatzleiter der Feuerwehr daher den Baum ad hoc zu fällen. Mit Hilfe eines Feuerwehrkranes sicherten die Einsatzkräfte den Baum zuerst gegen Umfallen. Hierzu schlugen speziell ausgebildete Höhenretter in rund 20 m Höhe mehrere Ketten an. Anschließen trennten Einsatzkräfte mit Hilfe von Motorkettensägen den Baumstamm durch, der Feuerwehrkran hob diesen an und legte ihn im Seitenraum der Straße ab. Abstehende Äste wurden anschließend insoweit entfernt, dass sie keine Gefahr mehr darstellten.

Der Einsatz der Feuerwehr Hannover dauerte von 20:00 bis 23:20 Uhr an, es kamen fünf Fahrzeuge und 17 Einsatzkräfte zum Einsatz.

