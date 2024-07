Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand einer Teeküche im Kinderheim Limmer

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Im Kinder- und Jugendheim Limmer in der Brunnenstraße brannte im Bürotrakt eine Teeküche. Die interne Brandmeldeanlage hatte das Feuer frühzeitig gemeldet und die anwesenden Personen gewarnt. Alle konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und verhinderte so die Ausbreitung. Es entstand Sachschaden.

Gegen 07:45 Uhr löste die interne Brandmeldeanlage im Kinder- und Jugendheim Limmer einen lauten Alarmton aus. Sofort erkundeten die anwesenden Mitarbeitenden den angezeigten Gebäudebereich und bemerkten dabei eine Rauchentwicklung im Untergeschoss. Während diese Feststellung über den Notruf 112 gemeldet wurde, führten die anwesenden Mitarbeitenden die dort wohnenden Jugendlichen ins Freie. Als kurz danach die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten 13 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 19 Jahren sowie die vier Mitarbeitenden unverletzt das dreigeschossige Gebäude verlassen. Im Bürotrakt des Untergeschosses entdeckten Feuerwehrleute im dichten Rauch eine brennende Teeküche. Sie löschten den Brand mit Wasser und verhinderten die so weitere Ausbreitung. Bereits um 08:08 Uhr war das Feuer gelöscht. Anschließend bliesen sie den Rauch mit Hilfe eines speziellen Druckbelüftungsgerätes aus dem Gebäudeteil. Durch den schnellen Einsatz und die dichtschließenden Flurtüren konnte die Rauchausbreitung in den angrenzenden Freizeitbereich sowie in die Wohnbereiche der Jugendlichen in den Obergeschossen verhindert werden.

Die Polizei nimmt einen technischen Defekt als Brandursache an. Die Schadenhöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 15.000 Euro. Der pädagogische Betrieb der Jugendhilfeeinrichtung ist weiterhin möglich. Die Feuerwehr Hannover war mit 12 Einsatzfahrzeugen 30 Einsatzkräfte im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell