POL-MI: Nächtliche Brandserie: Mehrere Feuer halten Einsatzkräfte in Atem

Minden (ots) - (TB) Zwei Freundinnen benutzten am Donnerstagabend in der Mindener Innenstadt zu zweit einen Elektroroller und verunglückten damit. Die Fahrerin verletzte sich am Kopf. Die beiden 15-Jährigen stellten sich gegen 18:20 Uhr in der Leiterstraße auf das Trittbrett des Elektrokleinstfahzeugs. Auf der in Richtung ZOB abschüssigen Straße setzte sich das Gefährt in Bewegung. Sie verloren die Kontrolle über ...

