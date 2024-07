Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zu zweit auf Elektroroller unterwegs und Unfall gebaut

Minden (ots)

(TB) Zwei Freundinnen benutzten am Donnerstagabend in der Mindener Innenstadt zu zweit einen Elektroroller und verunglückten damit. Die Fahrerin verletzte sich am Kopf.

Die beiden 15-Jährigen stellten sich gegen 18:20 Uhr in der Leiterstraße auf das Trittbrett des Elektrokleinstfahzeugs. Auf der in Richtung ZOB abschüssigen Straße setzte sich das Gefährt in Bewegung. Sie verloren die Kontrolle über den nicht eingeschalteten Roller und fuhren gegen eine Mauer. Hierbei verletzte sich das Mädchen aus Helpsen am Kopf. Sie wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt, wo sie ambulant behandelt wurde.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell