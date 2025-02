Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch; Pkw kollidiert in der Innenstadt mit geparkten Pkw; Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, den 15.02.2025 kam es gegen 21:30 Uhr in der Lange Straße, Höhe Turmstraße, in Waldkirch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist und einen geparkten Pkw nicht unerheblich beschädigte.

Das Polizeirevier Waldkirch hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 07681/ 4074-0 mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung zu setzen.

