POL-FR: Waldshut-Stadt -- Betrunkener randaliert und verursacht Sachschäden, auch an einem Polizeifahrzeug - Person festgenommen - die Polizei sucht Zeugen !

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 14:00 Uhr kam es in Eisenbach zu einem sogenannten Schockanruf. Die Täter gaben am Telefon vor, dass der Enkel des Opfers in einen Unfall verwickelt war und es dabei einen Toten gab. Deshalb sitze der Enkel in Haft und es sei eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro fällig. Das Opfer des Anrufs sammelte zusammen, was es an Bargeld und ...

mehr