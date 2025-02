Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Vermögensschaden nach Schockanruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Dienstag, 11.02.2025, gegen 14:00 Uhr kam es in Eisenbach zu einem sogenannten Schockanruf. Die Täter gaben am Telefon vor, dass der Enkel des Opfers in einen Unfall verwickelt war und es dabei einen Toten gab. Deshalb sitze der Enkel in Haft und es sei eine Kaution in Höhe von 60.000 Euro fällig. Das Opfer des Anrufs sammelte zusammen, was es an Bargeld und Wertgegenständen auf die Schnelle zur Verfügung hatte. Kurz darauf kam es zu einer Übergabe dieser Wertgegenstände an die Täterschaft an der Wohnanschrift des Opfers. Einen weiteren Betrag wollte das Opfer bei der Bank abheben. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin bei der Bank vielen die Ungereimtheiten bei der Geldabhebung auf und sie verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt konnten eine weitere Geldübergabe verhindern. Dem Opfer entstand trotzdem ein Schaden von einigen Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Ereignisse, Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in Eisenbach beobachteten werden gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter der Telefonnummer 076519336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell