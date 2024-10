Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 241024.2 Wedel: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt (Folgemeldung zu 241014.3)

Wedel (ots)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe nach dem versuchten Tötungsdelikt an einer Frau in Wedel sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Im Rahmen der Ermittlungen hat sich ergeben, dass die Geschädigte sich vor ihrem Auffinden am Morgen des 14. Oktobers 2024 in der Flamingo Bar in der Bahnhofstraße in Wedel aufgehalten haben dürfte. Aus diesem Grund bittet die Polizei Personen, die vom 13. auf den 14. Oktober 2024 in genannter Lokalität zu Gast waren, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 zu melden. Möglicherweise können sie wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben.

Merle Neufeld

