Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt/Lenzkirch: Schneeglätte im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Freitag, den 14.02.2025 kam es aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse zu mehreren Vorfällen auf den Bundesstraßen 31 und 315 im Hochschwarzwald:

Gegen 03:00 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der B 31 auf Höhe der Baustelle nach der Gutachtalbrücke ein liegengebliebener Lkw auf. Der Lkw blieb auf Gemarkung Friedenweiler auf schneeglatter Fahrbahn an einer Steigung stehen. Beim Versuch, den Lkw wieder zum Fahren zu bringen, rutschte das Fahrzeug in Richtung der Schutzplanken. Deshalb brach der Fahrer diesen Versuch wieder ab. In der Folge kam es zur Staubildung bis auf die Gutachtalbrücke. Erst nach Einsatz eines Räumfahrzeuges der Straßenmeisterei konnte der Lkw seine Fahrt fortsetzen.

Gegen 04:55 Uhr wollte ein Lkw-Fahrer auf der B 31 bei Titisee an zwei liegengebliebenen Lkws in Richtung Freiburg vorbeifahren. Zum selben Zeitpunkt kam jedoch im Gegenverkehr ein Pkw herangefahren. Da der Lkw den Fahrstreifen des Gegenverkehrs mitbenutzte, musste der Pkw-Lenker nach rechts ausweichen und prallte dabei gegen die Schutzplanken. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8000 Euro.

Auf der B 315 zwischen Lenzkirch und Saig begegneten sich gegen 08:00 Uhr ein Lkw und ein Linienbus im Gegenverkehr. Der Lkw geriet dabei nach rechts auf das Bankett und blieb dort aufgrund der Schneeglätte stecken. Beim Versuch, das Fahrzeug frei zu bekommen, wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Lkw wurde dabei nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell