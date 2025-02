POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Diebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagvormittag gegen 09:45 Uhr befuhr eine 50-jährige VW-Fahrerin die Goethestraße und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf eine vor ihr fahrende 67-jährige Opel Fahrerin auf. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Mittwoch 10:00 Uhr und Freitag 16:00 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln der Wohnungseingangstür in ein Haus in der Herlikofer Straße ein und entwendeten aus dem Haus diverse Haushaltsgegenstände und Modeleisenbahnen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/ 3580 entgegen.

Spraitbach: Einbruch

Am Freitag zwischen 17:30 Uhr und 20:10 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Wohnhaus in der Rechbergstraße ein. Im Gebäude wurden mehrere Schubladen und Schränke durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/ 3580 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß parkenden Land Rover, der am Parkplatz eines Möbelgeschäfts in der Anton-Doser-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen- Dankoltsweiler: Ortsschild entwendet

Am Freitag gegen 23:50 Uhr konnte durch eine Zeugin der Diebstahl des Ortsschildes von Dankoltsweiler beobachtet werden. Bei den Tätern handelte es sich um zwei schwarz gekleidete Jugendliche, welche im Anschluss mit Fahrrädern in Richtung Brunnenstraße flohen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Leinzell: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 25-jährige Seat-Fahrerin übersah am Samstag gegen 01:20 Uhr beim Ausparken in der Gmünder Straße einen hinter ihr vorbeifahrenden 39-jährigen Mazda Fahrer und es kam zum Unfall. Nachdem bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste die 25-jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

