Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Am Freitagmorgen gegen 05:50 Uhr befuhr eine 33-jährige Ford Fahrerin die Bundesstraße 14 von Großerlach kommend und bog in die Bundestraße 39 in Fahrtrichtung Ammertsweiler ab. Ein 44-jähriger Mitsubishi Fahrer befuhr die Bundesstraße 14 in entgegenkommender Richtung in Fahrtrichtung Mainhardt und wollte ebenfalls in die Bundesstraße 39 abbiegen. Die Ford Fahrerin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des Mitsubishi und es kam zum Unfall. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfall mit einem Bus

Am Freitagmittag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Bus-Fahrer den Alter Postweg in Richtung Bahnhofstraße und wollte auf ein Tankstellengelände einfahren. Hierbei unterschätzte er die Länge des Busses und streifte eine 44-jährige VW-Fahrerin, welche vom Tankstellen-Gelände in den Alter Postweg einfahren wollte und verkehrsbedingt wartete. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Freitagvormittag gegen 11:10 Uhr fuhr eine 89-jährige BMW-Fahrerin am Schweinemarktplatz in die Tiefgarage ein. Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers fuhr sie auf einen geparkten Skoda und einen Mazda auf. Der Mazda wurde durch den Unfall auf einen ebenfalls geparkten Daimler, einen VW und in der Folge auf die Mauer der Tiefgarage geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Audi-Fahrerin die Wittauer Straße von Crailsheim kommend. In Lohr kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten. Anschließend fuhr sie noch ca. 20 m durch Gestrüpp und den Grünstreifen und kam in einer Hofeinfahrt zum Stillstand. Am Stromkasten und dem Audi entstand Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell