POL-AA: Ostalbkreis: In Schlangenlinien unterwegs - Unfallflucht - Mann mit Messer verletzt

Aalen: In Schlangenlinien unterwegs

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches in auffallenden Schlangenlinien unterwegs war und auch gegen den Randstein fuhr. Durch eine eintreffende Polizeistreife konnte die erheblich alkoholisierte 57-jährige Fahrerin kurz angetroffen und kontrolliert werden. Trotz einem Alkoholwert von über 2 Promille nahm sie am öffentlichen Straßenverkehr teil. Sie gefährdete dadurch nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Aalen: Parkenden Suzuki beschädigt

Ein Suzuki SX4, der am Donnerstag zwischen 6:45 Uhr und 12:45 Uhr auf einem Behördenparkplatz in der Stuttgarter Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Mann mit Messer verletzt

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr kam es am Erika-Künzel-Platz zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 24-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war der 24-Jährige zusammen mit einem 22-Jährigen fußläufig unterwegs, als sie auf eine Personengruppe, bestehend aus vier Männern, trafen. Aufgrund eines Streites mit einer Person aus der Gruppe, welcher sich wenige Tagen zuvor in einer Bar in Schwäbisch Gmünd ereignet haben soll, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und einem Mann aus der Gruppe. Im weiteren Verlauf zog ein weiterer Mann aus der Gruppe ein Messer und fügte dem 24-Jährigen damit eine Schnittverletzung zu. Anschließend entfernte sich die Personengruppe in Richtung Königsturm. Der Beschuldigte wurde von dem Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 25-27 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, männlich, dunkle Haare, Vollbart, schwarz gekleidet, türkisches Aussehen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

