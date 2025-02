Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Sexuelle Belästigung, Einbruch, PKW-Diebstahl

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Mozartstraße geparkten Mercedes-Benz. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Mercedes-Benz entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Alfdorf: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Rosensteinstraße auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Im Wohnhaus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Die genaue Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch unklar. Hinweise auf die unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der 07182 92810 entgegen.

Fellbach-Schmiden: Fahrzeuge beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Dienstag, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 07:30 Uhr zwei in der Freibergstraße geparkte Fahrzeuge mit einem wasserfesten Permanentstift. Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich um ein Fiat Wohnmobil und um einen Ford Transporter. Der entstandene Schaden wird auf jeweils ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0711 9519130 beim Polizeiposten Schmiden zu melden.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Pfarrstraße geparkter Opel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Opel wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Am Donnerstag gegen 11:40 Uhr wurde eine 15-Jährige in der Burkhardtstraße durch einen bislang unbekannten Mann von hinten mit beiden Armen umklammert und begrapscht. Nachdem die jugendliche Frau realisierte, was passierte, stieß sie den unbekannten Täter von sich. Dieser flüchtete anschließend in Richtung Esslinger Straße / Stuttgarter Straße.

Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, 25-35 Jahre alt, dünne/schlanke Statur, weiße Hautfarbe

Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunkelblauen Jacke, einer blaue Jeans, einer grauen Mütze und einem grauen Schaltuch, welches bis unter die Augen hochgezogen war.

Zeugen, welche im Bereich der Burkhardtstraße, Esslinger Straße und Stuttgarter Straße eine Person wahrgenommen haben, auf die die genannte Personenbeschreibung zutrifft oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach unter der 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Fahrzeug entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen grauen Toyota Land Cruiser, welcher in einer Hofeinfahrt in der Bergstraße geparkt war. An dem Toyota waren die amtlichen Kennzeichen WN-AB 412 angebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass durch die unbekannten Täter das Keyless Go System des Toyotas überlistet wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bergstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Schwaikheim: Fußgängerin erfasst

Am Donnerstag, gegen 07:15 Uhr trat in der Bahnhofstraße eine 84-jährige Fußgängerin plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn. Eine 25-jährige Hyundai-Fahrerin konnte einen Zusammenprall mit der 84-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Seniorin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag, gegen 11:40 Uhr übersah ein 84-jähriger Dacia Fahrer an der Einmündung Hauptstraße / Nellmersbacher Straße einen bevorrechtigten Mercedes. Es kam zum Unfall mit Sachschaden von etwa 2.300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell