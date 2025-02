Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Warnung vor Anlagebetrügern und unseriösen Trading-Plattformen

Aalen (ots)

Betrüger nutzen immer raffiniertere Methoden, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So wurde im Verlauf des vergangenen Jahres ein 63-jähriger Mann aus Schwäbisch Hall im Internet auf einen professionellen Beitrag über Finanzprodukte aufmerksam, welche eine vermeintlich lukrative Geldanlage versprachen. Nachdem der 63-Jährige den Kontakt zum Anbieter hergestellt hatte, wurde für ihn auf einer professionell wirkenden Finanzwebseite ein Konto eingerichtet. Der Geschädigte überwies in der Folge Gelder in Form von Kryptowährungen an die Täter. Die vermeintlichen Zahlungseingänge und Gewinne wurden dem Geschädigten auf der Webseite angezeigt. Auch konnte sich der Geschädigte kleine Teilbeträge auszahlen lassen, um so sein Vertrauen zu gewinnen. In Wirklichkeit waren die gezeigten Zahlen jedoch nur vorgespielt. Die Gelder wurden längst über verschiedene Kanäle an die Täter transferiert, ohne dass jemals eine Anlage stattgefunden hat. Der Geschädigte verlor so insgesamt einen sechsstelligen Betrag. Dieser Fall ist längst keine Seltenheit mehr. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen nimmt mittlerweile fast täglich einen solchen Fall auf. Unseriöse Trading-Plattformen werden oftmals auf sozialen Medien oder in Newsfeeds beworben. Die Plattformen versichern den Anlegern in kürzester Zeit hohe Gewinne. Untermauert werden diese Versprechen in einigen Fällen durch gefälschte Aussagen von Prominenten. Über den genauen Ablauf der Betrugsmasche berichteten wir bereits am 13. November 2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/5907390).

Wie kann ich mich schützen? Um sich vor den Betrügern zu schützen, rät die Polizei:

- Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Prüfen Sie ob die Online-Trading-Plattform ein Impressum besitzt. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie dort kein Geld investieren. - Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. - Lassen Sie sich nicht drängen: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Beim Registrieren auf unseriösen Trading-Plattformen muss meistens eine Telefonnummer angegeben werden. Man erhält dann zeitnah einen Anruf von angeblichen Brokern- oft über Rufnummern aus dem Ausland, die in der Regel nicht zurückgerufen werden können. Werden Sie hier misstrauisch und lassen Sie sich nicht auf diesen einseitigen Kontakt ein. - Produkt-Zertifizierungen (z.B. TÜV oder andere "Siegel") sind vor allem Werbemittel und bieten weder Gewähr für die Seriosität des Anbieters noch für risikolose Kapitalanlagen. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee.

Was tun im Betrugsfall?

- Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

