POL-BN: Kontrollen des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei im Bonner Stadtgebiet

Bonn (ots) - Am 05.03.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 05:20 und 06:45 Uhr, machte sich ein noch unbekannter Täter an einem auf dem Herseler Weg geparkten Auto zu schaffen. Nach der Spurenlage hatte er zunächst die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen - aus dem Innenraum des Wagens entwendete er ...

mehr