Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verletzte nach Rollerunfall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am 13.02.2025 gegen 16:30 Uhr fuhr eine 55-jährige E-Roller-Fahrerin auf der Neustädter Straße in Titisee. Da sie nach links in eine untergeordnete Straße abbiegen wollte, ordnete sie sich nach derzeitigem Kenntnisstand zur Fahrbahnmitte ein und gab hierzu rechtzeitig ein Handzeichen nach links. Aus dieser untergeordneten Straße kam jedoch gleichzeitig eine Pkw-Lenkerin, die ihrerseits nach links abbog. Dabei übersah sie nach aktuellem Ermittlungsstand die E-Roller-Fahrerin und es kam zur Kollision.

An den Fahrzeugen entstand nur minimaler Sachschaden. Die E-Roller-Fahrerin wurde verletzt und musste in der Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

