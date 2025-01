BPOLI-OG: Haftbefehl bezahlt

Baden-Baden (ots) - Die Bundespolizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizeibeamter am Bahnhof Baden-Baden. Am 6. Januar konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg bei einer Kontrolle auf dem Bahnsteig einen mutmaßlichen Tatverdächtigen antreffen. Ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger gab gegenüber den Beamten an, Polizeibeamter zu sein, konnte ...

