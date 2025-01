Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit zwei Haftbefehlen gesucht

Offenburg (ots)

Gestern Morgen (07.01.) wurde ein nigerianischer Staatsangehöriger in einem Fernverkehrszug ohne Fahrschein angetroffen. Der Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizei, die den Mann im Bahnhof Offenburg einer Kontrolle unterzog. Gegen den 25-Jährigen lagen zwei Haftbefehle wegen Beleidigung vor. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erwartet ihn insgesamt eine Haftstrafe von 38 Tagen. Da der 25-Jährige zudem über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente verfügt und eine Ausweisungsverfügung gegen ihn vorliegt, werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen durch die zuständigen Behörden geprüft. Ihn erwartet eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet sowie wegen Erschleichens von Leistungen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell