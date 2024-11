Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfallflucht in Herne: Polizeibeamte stellen flüchtigen Mofafahrer

Herne (ots)

Nachdem er in Herne am Freitagabend, 15. November, mit seinem Mofa einen Verkehrsunfall verursacht hatte, flüchtete ein 30-jähriger Herner zu Fuß vom Unfallort. Polizeibeamte stellten den unter Drogeneinfluss stehenden Mann.

Gegen 21.15 Uhr war der 30-jährige Mofafahrer aus Herne auf der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Regenkamp unterwegs. In Höhe der Hausnummer 308e fuhr er einem 25-jährigen Herner auf, der verkehrsbedingt mit seinem Pkw an einer roten Ampel hielt. Der Kleinkraftradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Unmittelbar nach seinem Sturz stand er auf und lief in Richtung Hiberniastraße davon; sein Fahrzeug ließ er ohne Kennzeichen zurück.

Polizeibeamte stellten den Flüchtigen wenige Minuten später in einem nahegelegenen Hinterhof. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem 30-Jährigen verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

