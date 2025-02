PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Elektrofachgeschäft +++ Ladendiebe lassen Spirituosen mitgehen +++ Bronzestatue von Friedhof entwendet +++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt +++ Kind bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Elektrofachgeschäft,

Kronberg, Hainstraße, Samstag, 15.02.2025, 19 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 10 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Elektrogeschäft in Kronberg eingebrochen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen gelangten die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude in der Hainstraße. Dort entwendeten sie aus dem Verkaufs- und Lagerraum diverse Computer, Werkzeug und Bargeld. Aufgrund der Größe und Menge des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport einen Pkw oder Kleintransporter benutzt haben. Täterhinweise sind bisher nicht vorhanden. Sollten Sie in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Ladendiebe lassen Spirituosen mitgehen, Wehrheim, Bahnhofstraße, Montag, 17.02.2025, 10.45 Uhr

(da) Ladendiebe haben am Montag in einem Supermarkt in Wehrheim mehrere Spirituosen mitgehen lassen. Gegen 10.45 Uhr betrat das Trio den Markt in der Bahnhofstraße. Einer der Täter ging zielstrebig zu einem Spirituosenschrank und packte mehrere Flaschen in einen Einkaufskorb. Anschließend verstaute er diese Flaschen im Wert von mehreren hundert Euro in zwei Rucksäcken eines Komplizen. Zusammen mit dem dritten Komplizen verließen sie unbemerkt den Supermarkt. Die Kriminalpolizei fahndet jetzt nach den drei Männern. Der erste war etwa 1,80 Meter groß, 30 Jahre alt und hatte einen dunklen Bart. Er war mit grau-weißen Turnschuhen, einer blauen Jogginghose, einer weiß-beigefarbenen Kapuzenjacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Der zweite Täter war etwa 1,70 Meter groß, 45 Jahre alt und hatte einen leichten Bartansatz. Er trug dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle, graue Jeans, einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Steppjacke und eine schwarze Mütze. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack der Marke Bench mit sich. Von dem dritten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor. Wem die drei Männer aufgefallen sind oder wer anderweitig zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

3. Bronzestatue von Friedhof entwendet,

Usingen, Kransberg, Schloßstraße, Samstag, 01.02.2025, 0 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 10 Uhr

(da)Diebe haben in den vergangenen Wochen auf einem Friedhof im Usinger Stadtteil Kransberg zugeschlagen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten zwischen dem 1. und 17. Februar eine Bronzestatue von einem Grab auf dem Friedhof in der Schloßstraße. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Daher bittet die Polizeistation Usingen um Hinweise unter der Telefonnummer (06081) 9208-0.

4. Bei Auffahrunfall leicht verletzt,

Königstein, Bischof-Kaller-Straße, Montag, 17.02.2025, 13.50 Uhr

(da)Am Montagmittag ereignete sich in Königstein ein Auffahrunfall. Gegen 13.50 Uhr fuhren ein Mercedes Sprinter, ein Mercedes EQA und ein Skoda Fabia auf der Bischof-Kaller-Straße in Richtung Kreisverkehr. Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende Skoda abbremsen und anhalten. Der Sprinterfahrer übersah dies und fuhr auf den vor ihm fahrenden EQA auf. Dieser wiederum wurde auf den Fabia geschoben. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt, nur der Fabia blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Die 42-jährige Fahrerin des EQA wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Kind bei Unfall verletzt,

Oberursel, Homburger Landstraße, Montag, 17.02.2025, 15.20 Uhr

(da)Bei einem Unfall in Oberursel ist am Montag ein Kind verletzt worden. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein Taxi die Homburger Landstraße von der Oberurseler Innenstadt kommend in Richtung Bad Homburg. Kurz vor der Einmündung zur Willy-Brandt-Straße überquerte ein 11-jähriges Kind die Fahrbahn und lief über den Mittelstreifen. Der Taxifahrer bemerkte das Kind zu spät und erfasste es. Das Kind erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Taxi selbst entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell