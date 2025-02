PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tödlicher Verkehrsunfall +++ Supermarkt-Mitarbeiter zusammengeschlagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall,

Bundesstraße 8, bei Königstein, Sonntag, 16.02.2025, 16.20 Uhr

(da)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 8 bei Königstein ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann in seinem Land Rover Defender von Glashütten in Richtung Königstein. Zeuginnen und Zeugen schilderten später, dass er auf dieser Strecke mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei und mehrere Autos überholt habe. In Höhe des Parkplatzes "Billtalhöhe" setzte der Defender erneut zum Überholen an. Hier kam ihm jedoch ein Jaguar-Oldtimer entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen, wobei der Defender im Anschluss noch mit einem hinter dem Jaguar befindlichen Audi kollidierte. Audi und Jaguar kamen im Straßengraben zum Stehen, der Defender überschlug sich und wurde von einer Leitplanke gestoppt. Der 76-jährige Jaguar-Fahrer erlitt in Folge des Unfalls tödliche Verletzungen. Der Land Rover-Fahrer und der 23-jährige Audi-Fahrer wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht, wobei der Audi-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. An allen Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf über 300.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass der Land Rover-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Entsprechend wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Unfalls beziehungsweise der Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

Supermarkt-Mitarbeiter zusammengeschlagen, Bad Homburg, Basler Straße, Freitag, 14.02.2025, 19.30 Uhr

(da)Am Freitagabend schlug ein Unbekannter in Bad Homburg auf einen Supermarktmitarbeiter ein. Gegen 19.30 Uhr wollte der Mitarbeiter des Markts in der Basler Straße einer Gruppe Jugendlicher ein Hausverbot erteilen. Nun kam ein Unbekannter zu dieser Situation hinzu und schlug nach ersten Erkenntnissen dem Mitarbeiter unvermittelt mit einem metallenen Gegenstand mehrfach in das Gesicht. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wurde später als männlich, 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, einen kurzen Bart und trug eine schwarze Jacke mit gelbem Schriftzug auf dem Ärmel sowie eine schwarze Hose mit orangenen Tüchern in den beiden hinteren Hosentaschen. Aufgrund der Verletzungen musste der Mitarbeiter im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Täter und bittet um mögliche Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell