POL-HG: +++ Sachbeschädigung +++ Unfälle unter Alkoholeinfluss +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Betrunken mit dem PKW unterwegs +++

Pressemeldung von Freitag, den 14.02.2025 bis Sonntag, den 16.02.2025 Polizeistation Bad Homburg

1. Sachbeschädigung an Klingelanlage

61352 Bad Homburg, Adelhartstraße

Freitag, 14.02.2025, 16:00 Uhr bis Samstag 15.02.2025, 09:30 Uhr

Zwischen Freitag Nachmittag und Samstag Morgen wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Klingelanlage zu einem Mehrfamilienhaus mutwillig zerstört. Die Anlage wurde hierbei gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150EUR.

Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0, oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus

61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Foellerweg

Samstag, 15.02.2025, 20:28 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag Abend gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem eine Kellertür aufgehebelt wurde. Die unbekannten Täter durchsuchen im Anschluss mehrere Räume im Haus, verlassen dieses danach über die Terrasse und flüchten in unbekannte Richtung. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000EUR geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber sich unter folgender Rufnummer zu melden: 06172 / 120 - 0, oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

61352 Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Samstag, 15.02.2025, 17:00 Uhr

Am Samstag, den 15.02.2025, kam es gegen 17:00 Uhr in der Ober-Eschbacher Straße in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Kroatien touchierte beim rückwärts Ausparken mit seinem PKW ein dahinterstehendes, geparktes Fahrzeug. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss für kurze Zeit von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im Zuge der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Bad Homburg kehrte der Verursacher zur Unfallstelle zurück. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der entstandene Sachschaden wird auf 1.200 EUR geschätzt.

Polizeistation Oberursel:

1. Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

61449 Steinbach, Untergasse

Montag, 10.02.2025, 21:10 Uhr

Bereits am Montagabend beabsichtigte ein 45-jähriger Fußgänger die Untergasse in Steinbach über einen Fußgängerüberweg zu queren. Der Fahrer eines herannahenden PKW bemerkte dies augenscheinlich zu spät, sodass der Fußgänger durch den PKW erfasst und leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer hielt zunächst an und half dem Geschädigten auf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalangaben zu hinterlassen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW mit einem Offenbacher Kennzeichen (OF-) gehandelt haben. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen ca. 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er ist zwischen 170cm und 180cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine Brille und hatte kurze, dunkle Haare. Der Sachverhalt wurde erst verspätet durch den Geschädigten bei der Polizei angezeigt.

Hinweise zum Sachverhalt werden unter der Telefonnummer 06171 6240-0 an die Polizeistation Oberursel erbeten. Hier kommt insbesondere eine Dame als Zeugin in Betracht, die dem Verunfallten vor Ort Beistand leistete.

Polizeistation Usingen:

1. Einbruch in Einfamilienhaus

61389 Schmitten im Taunus, Hegewiese

Samstag, 15.02.2025, 17:15 bis 21:00 Uhr

Am Samstag, den 15.02.2025, kam es in der Zeit von 17:15 bis 21:00 Uhr in der Straße Hegewiese in Schmitten im Taunus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Garten des Einfamilienhauses und kletterten dann mit einer im Garten aufgefundenen Leiter auf den dortigen Balkon. Hier wurde dann die Balkontür aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. An der Balkontür entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 EUR. Nach jetzigem Stand konnten der oder die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Verkehrsunfall mit Trunkenheit

61250 Usingen, Frankfurter Straße

Samstag, 15.02.2025, 08:00 Uhr

Am Samstag, den 15.02.2025, kam es gegen 08:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Usingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW mit einer Straßenlaterne kollidierte.

Ein 28 Jahre alter Usinger befuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz die Frankfurter Straße stadteinwärts. Hierbei kam er, wohl auch wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 EUR geschätzt.

3. Betrunken mit dem PKW unterwegs

61279 Grävenwiesbach, Thüringer Straße

Sonntag, 16.02.2025, 03:31 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde eine 25 Jahre alte Kölnerin in einem BMW Mini kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Polizeistation Königstein im Taunus:

keine presserelevanten Ereignisse

