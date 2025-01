Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Straße abgekommen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 30.01.2025, 07.50 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin am Donnerstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 19-Jährige befuhr gegen 07.50 Uhr die Vardingholter Straße in Richtung Borken. Aus ungeklärter Ursache kam die Borkenerin nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. (to)

