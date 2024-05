Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Kind auf Fahrrad fiel gegen schwarzen Mercedes

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 30.4.2024, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr fiel ein Fahrradfahrer gegen einen schwarzen Mercedes Benz, der auf einem Parkstreifen auf der Gustav-Moll-Straße in Neubeckum stand. Eine erwachsene Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Bürgersteig der Gustav-Moll-Straße in Richtung Wickingstraße. Sie wurde dabei von zwei Kindern auf ihren Fahrrädern begleitet. Das jüngere Kind kam mit dem Fahrrad vom Bürgersteig ab und fiel gegen das geparkte Auto. Dabei entstand an dem Pkw ein Sachschaden. Die etwa 30-Jährige, blonde Frau kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr mit ihren Kindern weiter. Die Frau sowie Zeugen, die Angaben zu ihr machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell