POL-HG: Einbrüche +++ beschädigte Fensterscheibe +++ verbotenes Kraftfahrzeugrennen +++ Zusammenstoß mit Streifenwagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Supermarkt,

Weilrod, Talaue, Mittwoch, 19.02.2025, 00:00 Uhr

(mf) Mittwochnacht, gegen 00:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Weilrod in der Straße "Talaue" ein. Die Täter hebelten die alarmgesicherte Schiebetür des Supermarktes auf. Danach brachen sie die verschlossenen Zigarettenschränke auf und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Bad Homburg, Am römischen Hof, Dienstag, 18.02.2025, 08:30 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 19:48 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 08:30 Uhr und ca. 20:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Bad Homburg in der Straße "Am römischen Hof" ein. Die Täter schlugen die Scheibe der Terassentür ein und konnten diese anschließend öffnen. In der Wohnung durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Danach verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

3. Einbruch in Vereinsheim,

Bad Homburg, Stedter Weg, Montag, 17.02.2025, 07:30 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 17:30 Uhr

(mf) In der Zeit von Montagmorgen, 07:30 Uhr bis Dienstagabend, 17:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in Bad Homburg im Stedter Weg ein. Die Täter versuchten zunächst einen Rollladen nach oben zu drücken, was ihnen jedoch misslang. Hiernach gingen sie zu einer Kellertür und hebelten diese auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Küchenmaschinen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000EUR geschätzt.

4. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Oberursel, Am Gaßgang, Dienstag, 18.02.2025, 15:50 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 16:10 Uhr

(mf) Am Dienstagnachmittag, zwischen 15:45 Uhr und 16:10 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Oberursel am Gaßgang aufzuhebeln. Dies misslang dem Täter, weshalb er von einem weiteren Vorgehen absah. Der Sachschaden wurde auf ca. 100 EUR geschätzt. Der vermeintliche Täter konnte beim Ausbaldowern mit einer Begleitperson beobachtet werden. Die Personen konnten von den Anwohnern der betreffenden Wohnung wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person wird als männlich und ca. 185-190 cm groß beschrieben. Sie soll ca. 50 Jahre alt sein, hatte dunkle Haare und eine kräftige Statur. Sie war gekleidet in Jeans und einer bräunlichen Jacke.

Die zweite Person wird als weiblich und ca. 165 cm groß beschrieben. Sie soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Sie hatte schwarze Haare und wird ebenfalls mit einer kräftigen Statur beschrieben. Zu ihrer Bekleidung ist nichts näheres bekannt.

5. Sachbeschädigung an Fensterscheibe,

Steinbach, Berliner Straße, Montag, 17.02.2025, 20:30 Uhr bis Dienstag, 18.02.2025, 10:00 Uhr

(mf) Zwischen Montagabend, 20:30 Uhr und Dienstagmorgen 10:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe in Steinbach in der Berliner Straße. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses bemerkte, dass die Fensterscheibe seines Badezimmerfenster beschädigt wurde. Er stellte drei kreisrunde Löcher fest. Weitere Hinweise auf die verursachende Person sind bisher nicht bekannt.

Die zuständige Dienststelle in Oberursel nimmt sachdienliche Hinweise unter 06171 6240-0 entgegen.

6. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Neu-Anspach, Heisterbachstraße, Dienstag, 18.02.2025, 23:10 Uhr

(mf) Dienstagnacht gegen 23:10 Uhr konnte eine Streife der Polizeistation Usingen ein offensichtliches Kraftfahrzeugrennen in Neu-Anspach auf der Heisterbachstraße beobachten. Hierbei fuhren zwei Fahrzeugführer, ein 19-Jähriger in einem VW Golf und ein weiterer 19-Jähriger in einem 1er BMW die Heisterbachstraße aus Richtung Neu-Anspach in Richtung Wehrheim / B456. Die Strecke fuhren die beiden grob verkehrswidrig und rücksichtlos in überhöhter Geschwindigkeit. Dabei unterschritten sie untereinander den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand.

Bei einer Abfahrt der Heisterbachstraße in Richtung K728 konnte die Streife die Fahrzeuge einer Kontrolle unterziehen. Gegen beide Fahrzeugführer wurde nun wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der zuständige Verkehrsdienst Hochtaunus wird die weitere Bearbeitung des Verfahrens übernehmen.

7. Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Bad Homburg, Götzenmühlweg Dienstag, 18.02.2025, 16:55 Uhr

(mf) Am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr kam es in Bad Homburg im Götzenmühlweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen während einer Einsatzfahrt.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Bad Homburg befuhr mit einem Streifenwagen (Mercedes Vito) mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn den Götzenmühlweg aus Richtung Saalburgstraße in Richtung Gluckensteinweg. Eine 81-jährige Bad Homburgerin befuhr mit ihrem blauen Smart die Wiesbadener Straße in Richtung Götzenmühlweg. An der Kreuzung Götzenmühlweg / Wiesbadener Straße beabsichtigte die vorfahrtsberechtigte Streife ihre Einsatzfahrt in Richtung Kirdorf fortzusetzen. Die wartepflichtige Bad Homburgerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin der Streifenwagen mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des blauen Smarts stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die fahrzeugführende Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Alle weiteren Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

