PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Gaststätte,

Königstein, Hauptstraße, Mittwoch, 19.02.2025, 02:07 Uhr

(mf) Mittwochnacht, gegen 02:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in Königstein ein. Die Täter öffneten ein unverschlossenes Fenster des Gebäudes in der Hauptstraße und stiegen dadurch in den Gastraum ein. Sie durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten der Gaststätte und entwendeten diverse Spirituosen sowie Bargeld. Mit dem Stehlgut flüchteten sie unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Königstein unter 06174 9266-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Königstein, Georg-Pingler-Straße, Dienstag, 18.02.2025, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 19.02.2025, 11:30 Uhr

(mf) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagmittag, 13:00 Uhr und Mittwochmittag, 11:30 Uhr in eine Gaststätte in Königstein ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Damit flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Königstein unter 06174 9266-0 entgegen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Usingen, Auf der Elfengrube, Sonntag, 16.02.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 19.02.2025, 14:40 Uhr

(mf) In der Zeit von Sonntagabend, 18:00 Uhr bis Mittwochnachmittag, 14:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Usingen in der Straße "Auf der Elfengrube" ein. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume und flüchteten in unbekannte Richtung. Über das genaue Stehlgut ist bislang nichts bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Usingen unter 06081 9208-0 entgegen.

4. Rote Ampel überfahren, Fußgänger angefahren, Oberursel, Frankfurter Straße Höhe Kurmainzer Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 09:44 Uhr

(mf) Am Mittwochmorgen, gegen 09:45 Uhr kam es in Oberursel in der Frankfurter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Braunfels befuhr mit seinem schwarzen Ford Focus die Frankfurter Straße aus Richtung Oberursel in Richtung Frankfurt. Ein 14-jähriger Fußgänger aus Oberursel wollte in Höhe der Kurmainzer Straße die Frankfurter Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Für ihn zeigte die Ampel "grün". Der Fahrer des Focus überfuhr das für ihn geltende rote Lichtzeichen und er streifte den Fußgänger am Bein. Dieser wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

5. Person zwischen Fahrzeug und Glascontainer eingeklemmt, Oberems, Heuweg, Mittwoch, 19.02.2025, 08:54 Uhr

(mf) Am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr wurde eine Person in Oberems im Heuweg zwischen einem Fahrzeug und einem Glascontainer eingeklemmt. Eine 22-jährige Fahrerin aus Glashütten stellte ihr Fahrzeug (orangefarbener Dodge) im Heuweg auf der Fahrbahn ab. Sie stieg aus, um Altglas zu entsorgen. Nach ersten Erkenntnissen sicherte sie ihr Fahrzeug nicht gegen ein Wegrollen ab. Das Fahrzeug rollte daraufhin auf die 22-Jährige und die Glascontainer zu. Ein Versuch das Fahrzeug anzuhalten misslang. Die Frau wurde daraufhin zwischen ihrem Fahrzeug und den Glascontainern eingeklemmt. Durch die verständigten Rettungskräfte konnte die Frau wieder befreit werden. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

6. Fehler beim Überholen,

Oberursel, L3004, Donnerstag, 20.02.2025, 06:39 Uhr

(mf) Am Donnerstag, 20.02.2025, gegen 06:04 Uhr, kam es auf der L3004 zwischen dem Sandplacken und Oberursel zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Weilrod befuhr mit seinem grauen Peugeot 207 die L3004 aus Richtung Schmitten in Richtung Oberursel. In einem Kurvenbereich wollte er vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Dabei übersah er den Gegenverkehr. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den linksseitigen Graben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. 45 Minuten gesperrt werden.

