Heinsberg-Dremmen (ots) - In der Straße An der Bleiche verschafften sich Diebe zwischen dem 5. Oktober (Samstag), 12 Uhr, und dem 6. Oktober (Sonntag), 10.40 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Firmenfahrzeug und stahlen hieraus Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

