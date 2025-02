PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Rathausplatz Bad Homburg+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Mann nach Auseinandersetzung verletzt,

Bad Homburg, Rathausplatz, Freitag, 21.02.2025, 12.40 Uhr

(da) Am Freitagmittag den 21.02.2025 kam es in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung, in Folge derer ein 52-Jähriger Mann aus Bad Homburg schwer verletzt wurde. Gegen 12.40 Uhr wurden Rettungskräfte und Polizei zum Rathausplatz gerufen. Vor Ort stellten die Beamten einen schwerst verletzten Mann mit einer Stichwunde fest. Zeitgleich konnten sie eine für die Verletzungen in Betracht kommende 28-jährigen tatverdächtige Person festnehmen. Einsatzkräfte sperrten den Tatort zum Zwecke der Spurensicherung ab. Diese wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus verbracht. Die genauen Umstände der Tat sowie deren Hintergründe sind nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Tatverdächtige wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell