Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Diebstahl eines E-Bikes in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (pie) Zwischen dem 15.09.2024, ca. 16:00 Uhr, und dem 16.09.2024, ca. 17:30 Uhr, stellte der Geschädigte sein schwarzes E-Bike der Marke BULLS an einer Laterne gegenüber der Bürgerschule (Kalandstraße 24) in 31061 Alfeld (Leine) ab. Das Fahrrad wurde ordnungsgemäß durch den Geschädigten mittels Schloss an der Laterne gesichert. Die noch unbekannte Täterschaft entwendete das E-Bike in dem vorgenannten Zeitraum. Personen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft oder den Tathergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/8073-0 zu melden.

