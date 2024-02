Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Fahrbahn abgekommen

Streufdorf (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagmorgen von Westhausen in Richtung Streufdorf. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und touchierte einen Strauch. Am Auto und am Pfosten entstand Sachschaden, die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell