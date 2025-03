Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl auf Parkplatz

Mainz (ots)

Am Mittag des 20.03.2025 befand sich ein 92-jähriger Geschädigter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nieder-Olm, als ihm durch einen unbekannten Täter 100 Euro entwendet wurden. Dieser habe ihn gefragt, ob der 92-Jährige ihm eine 2EUR Münze wechseln könne, woraufhin der Geschädigte seine Geldbörse aus der Hosentasche entnahm und in sein Münzfach schaute. Der Täter bewegte zunächst seine Hand in Richtung des Münzfachs, ergriff jedoch kurz darauf die Flucht. Der ältere Herr wunderte sich noch über das Verhalten, bemerkte jedoch kurz darauf das Fehlen von Bargeld in Höhe von 100EUR aus seiner Geldbörse. Ein verständigter Mitarbeiter des Supermarktes versuchte noch, dem Täter, welcher den Parkplatz mit einem Fahrzeug verließ, nachzueilen und sich das Kennzeichen zu merken, allerdings ohne Erfolg.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell