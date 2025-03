Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl von Betäubungsmitteln

Mainz (ots)

Am Nachmittag des 20.03.2025 kam es in der Augustusstraße Mainz, nahe des Hauptbahnhofs, zu einem räuberischen Diebstahl von insgesamt 2 Gramm Haschisch. Ein 23-jähriger drehte sich unmittelbar am Cityport-Parkhaus einen Joint, als eine Personengruppe an ihm vorbeilief, von der eine Person später auf ihm zukam und fragte, ob er wisse, wo man Drogen kaufen könne. Dies wurde durch den 23-jährigen verneint, woraufhin der unbekannte Täter nach dessen Box mit dem Cannabis griff. Infolgedessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, während der Täter erneut versuchte, das Haschisch des Geschädigten zu greifen und zu flüchten. Hieran wurde er durch den Geschädigten durch Festhalten an den Haaren gehindert. Der Täter drohte ihm mit seinem noch eingeklappten Messer, sollte er ihm folgen. Aus diesem Grund ließ der 23-jährige von dem Unbekannten ab, der dann flüchten konnte. Er wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen. Der Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt: Männlich, 17 - 18 Jahre alt, 180cm - 185cm groß, schmaler Körperbau, südländischer Phänotyp, halblange, schwarze, lockige Haare, 3-Tage-Bart, dunkle Kleidung - darunter auch eine dunkle Jacke, schwarz-weiße Bauchtasche, gute Deutschkenntnisse.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell