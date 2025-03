POL-PPMZ: Onlinebanking Betrug

Mainz (ots) - Ein Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines 87-jährigen Geschädigten ereignete sich am 20.03.2025 gegen 11:00 Uhr in einer Bank-Filiale in der Hindemithstraße in Mainz-Lerchenberg. Der Geschädigte tätigte zum genannten Zeitpunkt Überweisungen an einem Automaten, während sich ein weiterer Mann und eine Frau ebenfalls in dem SB-Center aufhielten. Da sie gegenüber dem älteren Herrn angaben, ...

