Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkoholisierte Bewohnerin aus verqualmter Wohnung gerettet

Mainz (ots)

Am 21.03.2025 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Mainz über die Berufsfeuerwehr Mainz ein Rauchmelder in einer Privatwohnung in Gonsenheim gemeldet. Durch Nachbarn konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Bewohnerin sich noch in der Wohnung befinden soll. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet, als den Einsatzkräften schon dicker Qualm entgegenkam. Die Bewohnerin konnte in ihrem Wohnzimmer angetroffen werden. Die 69-Jährige Mainzerin war augenscheinlich alkoholisiert und gab an, von der Rauchentwicklung in ihrer Wohnung nichts mitbekommen zu haben. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für den Zeitraum des Einsatzes war die Straße "Am Sportfeld" zwischen der "Kurt-Schumacher-Straße" und der "Nerotalstraße" kurzzeitig gesperrt.

