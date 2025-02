FW-BO: Wohnungsbrand in Wattenscheid

Bochum (ots) - Am Donnerstagabend um 23:30 Uhr musste die Feuerwehr Bochum nach Harpen zum Castroper Hellweg anrücken. Auf dem Parkplatz war ein E-PKW in Brand geraten. Beim Eintreffen brannte bereits der gesamte Motorraum und die Flammen hatten bereits auf das Fahrzeuginnere übergegriffen. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppunternehmer in einer speziellen Mulde entsorgt. Zur Brandursache ...

