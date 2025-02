Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einer Lagerhalle endet glimpflich

Heute Nachmittag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in Bochum -Weitmar. Der Einsatz verlief glimpflich und glücklicherweise ohne Personenschaden. Gegen 14:15 Uhr meldeten Anrufer der Leistelle der Feuerwehr Bochum den Brand in einer Lagerhalle für Kohle. Neben der gemeldeten starken Rauchentwicklung wurde auch ein Mitarbeiter der ansässigen Firma in der Halle vermisst. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungsdienstfahrzeuge sowie verschiedene Sonderfahrzeuge wurden zur Einsatzstelle in die Elsa-Brandström-Straße geschickt. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort bestätigten die Rauchentwicklung und begannen umgehend mit der Personensuche in der Halle. Insgesamt wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um den Vermissten zu suchen. Glücklicherweise konnte die Person aber schon kurze Zeit später außerhalb der Halle angetroffen werden. In der Halle brannte ein abgegrenzter Bereich mit Holzkohle. Das Feuer konnte dann zügig von einem Trupp im Innenangriff mit Wasser abgelöscht werden. Abschließend wurde die Halle mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit. Der Einsatz war für die gut 50 Einsatzkräfte nach knapp einer Stunde beendet.

