Feuerwehr Bochum

FW-BO: Garagenbrand in der Innenstadt

Bochum (ots)

Am heutigen Mittwoch gegen 11:15 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum von mehreren Anrufern über eine starke Rauchentwicklung in der Rottstraße informiert. Ausgehend von einem Schadensereignis in einem Wohnhaus wurden umgehend die Löschzüge Innenstadt und Wattenscheid, 2 Rettungswagen, 1 Notarzt sowie der Führungsdienst alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine starke Verrauchung einer Garage, angrenzend an ein Wohnhaus, festgestellt. Es brannte Unrat in der ungenutzten Garage und konnte mit einem Strahlrohr schnell abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Dabei wurden sie von der Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Der Einsatz konnte gegen 12:00 Uhr beendet werden. Während der Löschmaßnahmen war die Rottstraße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen.

