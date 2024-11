LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages beabsichtigte eine 72-jährige Fahrerin eines VW von der Helenenstraße in die Friedrichstraße einzubiegen. Dabei übersah die Frau offenbar eine 16-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn kreuzte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

mehr