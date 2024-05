POL-HL: Folgemeldung: Lübeck/ Vermisste Person - älterer Herr aus Lübecker Klinik vermisst

Lübeck (ots) - Am Donnerstagmittag (23.05.2024) wurde ein Kind beim Überqueren der Fahrbahn in Travemünde von einem Kleintransporter erfasst. Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Junge lebensgefährliche Verletzungen. Gegen 13:30 Uhr fuhr ein weißer Sprinter durch die Straße "Howingsbrook" in Richtung Steenkamp. In entgegengesetzter Fahrtrichtung kam ein Linienbus an einer dort eingerichteten Haltestelle zum ...

mehr