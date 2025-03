Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche nutzen unbefugt E-Buggy in Parkhaus

Mainz (ots)

Bereits am 24.03.2025 gegen 16:00 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie sechs Jugendliche im Parkhaus "Rheinufer" in der Peter-Altmeier-Allee in Mainz einen E-Buggy kurzschlossen und hiermit einige Runden in einer dortigen Parkebene drehten. Sie meldete dies an die Besitzerin des Fahrzeugs, welche frische Schäden an dem Fahrzeug feststellte und Strafanzeige bei der Polizei erstattete. Möglicherweise kollidierten die Jugendlichen bei ihrer Fahrt mit einem Pfosten oder einer Wand des Parkhauses. Eine Beschreibung der Jugendlichen existiert nicht. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an.

Weiterhin wurde derselbe E-Buggy auch am 25.03.2025 gegen 16:00 Uhr durch einen Jugendlichen unbefugt benutzt. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt und kontrolliert werden. Unklar ist, ob er auch bei der Tat am Vortag anwesend war.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell