POL-DU: Alt-Homberg: Frontal-Zusammenstoß mit Auto - 11-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Duisburg (ots) - Bereits am Samstagnachmittag (6. April, zwischen 15 und 16 Uhr) ist eine 76-jährige Fahrradfahrerin auf dem Emscherwanderweg (an der Friedrich-Ebert-Straße) mit einem Hund zusammengestoßen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich am Bein. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Ehemann erstattete am Montag ...

mehr