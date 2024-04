Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Auto zwingt Straßenbahn zur Gefahrenbremsung - Flüchtiger Fahrer gesucht

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (9. April, 17 Uhr) fuhren die Straßenbahn der Linie 903 und ein Auto parallel zueinander auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Dinslaken. Beim Linksabbiegen in Höhe der Haltestelle Sonnenstraße querte der Wagen die Straßenbahn, sodass eine Gefahrenbremsung eingeleitet wurde und nur so eine Kollision vermieden werden konnte. Ein weiblicher Fahrgast stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Der Abbieger ergriff mit seinem Wagen die Flucht. Ein Rettungswagen brachte die 48-Jährige in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen oder das Fluchtauto beschreiben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell