Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn: Radfahrerin stürzt nach Zusammenprall mit Hund - Polizei sucht Hundehalter

Duisburg (ots)

Bereits am Samstagnachmittag (6. April, zwischen 15 und 16 Uhr) ist eine 76-jährige Fahrradfahrerin auf dem Emscherwanderweg (an der Friedrich-Ebert-Straße) mit einem Hund zusammengestoßen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich am Bein. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ihr Ehemann erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Er berichtete den Beamten, dass der mittelgroße Mischling nicht angeleint war und gegen das Vorderrad des Rades gesprungen sei. Der Hundehalter habe sich vom Unfallort entfernt - ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er wird auf 1,80 bis 1,85 Meter Größe geschätzt, hat eine stabile Statur und dunkelblonde Haare. Zwecks Unfallklärung such die Polizei den Halter des Tieres und weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell