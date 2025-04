Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern in der Mainzer Straße. Am Donnerstagmittag fiel Hausbewohnern auf, dass mehrere Kellerverschläge aufgebrochen wurden. Alle Abteile wurden durchwühlt und aus einigen auch verschiedene Gegenstände gestohlen. Zur Beute gehören unter anderem Teile einer Angel-Ausrüstung. Zusammen mit den angerichteten Beschädigungen summiert sich der Gesamtschaden auf geschätzte 1.100 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr, und Donnerstagmittag, 13 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

