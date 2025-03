Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickbetrüger erbeuten 100 Euro

Ludwigshafen (ots)

Ein 85-jähriger Ludwigshafener verließ am gestrigen Dienstag (25.03.2025), gegen 14:45 Uhr, einen Supermarkt in der Oderstraße. Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug wurde er von einem Mann angesprochen, der vorgab Spenden für die Renovierung eines Kindergartens zu sammeln. Da der 85-Jährige lediglich einen 100-Euro-Schein mit sich führte, bot der Unbekannte ihm an, das Geld zu wechseln. Er begab sich mit dem Geldschein zu einem schwarzen Fahrzeug, in dem eine Frau saß, stieg ein und die beiden fuhren mit dem Geld davon. Der Senior gab an, dass es sich um einen etwa 20-jährigen Mann mit schwarzen Haaren handelte.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

