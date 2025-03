POL-PPRP: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (25.03.2025), gegen 13:10 Uhr, war ein 62-jähriger Fahrer eines weißen Kleintransporters auf dem linken Fahrstreifen der Brunckstraße in Richtung Mannheim unterwegs. Auf Höhe der Ampelkreuzung zur Sternstraße bog der Fahrer eines LKW, welcher in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen der Brunckstraße fuhr, nach rechts ab. Hierbei schwenkte der Auflieger des LKW aus und ...

